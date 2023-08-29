Потапова – Таунсон: US Open 2023: прямая трансляция

Открытый чемпионат США по теннису 2023

29 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда 1/64 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Клара Таунсон (Дания).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Анастасия Потапова - Клара Таунсон, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Клара Таусон – Анастасия Потапова: видео обзор матча

 

 

Анастасия Потапова – Клара Таусон: прямой эфир Rus

 

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