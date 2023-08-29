Рублев – Руусувуори: US Open 2023: прямая трансляция 29 августа

Открытый чемпионат США по теннису 2023

29 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Матч Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори отменен, из-за болезни Руусувуори, Эмиль снялся с турнира.

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 1 )
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Michael P
10 часов назад

Андрей Рублев в Цинциннати упорно и обидно проиграл Руусувуори, сегодня надо брать реванш!
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