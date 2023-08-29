Хачанов – Ммо: US Open 2023: прямая трансляция

29 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Майкл Ммо (США).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Карен Хачанов – Майкл Ммо, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Майкл Ммо: видео обзор матча

Карен Хачанов – Майкл Ммо: трансляция Rus