Хачанов – Альтмайер: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 15 августа

Сегодня 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Даниэль Альтмайер (Германия).

Начало прямого эфира 15 августа ~ в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Карен Хачанов – Даниэль Альтмайер на русском языке в прямом эфире и в записи!

15 августа Карен Хачанов снялся с одиночного турнира в Цинциннати.

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир



