Касаткина – Стернс: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция

Western & Southern Open 2023

15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Пейтон Стернс (США).

Начало прямого эфира 15 августа ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Дарья Касаткина – Пейтон Стернс на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина – Пейтон Стернс: прямой эфир Rus

 

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