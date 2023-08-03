Шевченко — Эванс: ATP Вашингтон 2023: прямая трансляция 3 августа

Сегодня 3 августа 2023 года в Вашингтоне, США, пройдет матч 1/8 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Вашингтон 2023, еще известного как Citi Open, из серии ATP 500. В корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Дэниэл Эванс (Великобритания).

Начало прямого эфира 3 августа ~ в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Вашингтон: Александр Шевченко – Дэниэл Эванс в прямом эфире и в записи!

Теннис Вашингтон 2023: прямой эфир

Александр Шевченко – Дэниэл Эванс: прямой эфир Rus ~ в 23:30