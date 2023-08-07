Касаткина — Мертенс: WTA Монреаль 2023: видео трансляция

8 августа в Монреале, Канада, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Начало прямого эфира 8 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Дарья Касаткина – Элизе Мертенс в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Элизе Мертенс: прямой эфир

Хуберт Гуркач – Александр Бублик: прямой эфир Rus