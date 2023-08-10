Касаткина – Боузкова: WTA Монреаль 2023: прямая трансляция

10 августа в Монреале, Канада, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Мэри Боузкова (Чехия).

Начало прямого эфира 10 августа ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Дарья Касаткина – Мэри Боузкова в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Мэри Боузкова: Highlights

Дарья Касаткина – Мэри Боузкова: трансляция Rus