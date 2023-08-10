Медведев – Музетти: ATP Торонто 2023: прямая трансляция

2023 National Bank Open

10 августа в Торонто, Канада, пройдет матч 1/8 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 10 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Даниил Медведев – Лоренцо Музетти на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP Торонто 2023: День 4 - видео обзор матчей

 

Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: трансляция Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Касаткина – Киз: Финал WTA Истборн: видео онлайн

1 июля в Истборне, Англия, на стадионе Девоншир Парк, пройдет Финальный, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Истборн, так же известного, как 2023 Eastbourne International. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия)…
30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

Медведев – Баутиста Агут: ATP Галле: видео онлайн

23 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч третьего круга 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Даниил…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Джокович – Качин: Уимблдон 2023: видео онлайн

3 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Педро Качин (Аргентина).…
Kudermetova – Alexandrova WTA Final 's-Hertogenbosch

Кудерметова – Александрова: Финал WTA Хертогенбос: видео онлайн

18 июня в Хертогенбосе (Нидерланды), состоится Финальный матч женского одиночного разряда турнира WTA-250. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Екатерина Александрова (Россия). Начало прямого эфира 18 июня в 13:00…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Александрова – Наварро: Уимблдон 2023: видео онлайн

4 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Эмма Наварро…