Медведев – Музетти: ATP Торонто 2023: прямая трансляция

10 августа в Торонто, Канада, пройдет матч 1/8 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 10 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Даниил Медведев – Лоренцо Музетти на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP Торонто 2023: День 4 - видео обзор матчей

Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: трансляция Rus