Медведев – Арнальди: ATP Торонто 2023: прямая трансляция 9 августа

Сегодня 9 августа 2023 года в Монреале, Канада, пройдет матч 1/16 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).

Начало прямого эфира 9 августа ~ в 19:20 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Даниил Медведев – Маттео Арнальди на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP Торонто 2023: прямой эфир





Даниил Медведев – Маттео Арнальди: прямой эфир Rus

Даниил Медведев – Маттео Арнальди: прямой эфир Rus 2