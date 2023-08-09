Рублев – Макдональд: ATP Торонто 2023: прямая трансляция 9 августа

2023 National Bank Open

Сегодня 9 августа 2023 года в Монреале, Канада, пройдет матч 1/16 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Маттео Арнальди (США).

Начало прямого эфира 9 августа ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Андрей Рублев - Маккензи Макдональд на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Маккензи Макдональд: прямой эфир Rus

 

Андрей Рублев – Маккензи Макдональд: прямой эфир Rus 2

 

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