Соболенко – Бюрель: US Open 2023: прямая трансляция 2 сентября

2 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Клара Бюрель (Франция).

Начало прямого эфира 2 сентября ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Клара Бюрель – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Клара Бюрель – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир

Расписание трансляций на 2 сентября, US Open. 3-й круг:

⏰18:00 🇧🇾Арина Соболенко - 🇨🇵Клара Бурель

⏰18:00 🇬🇧Джэк Дрэйпер - 🇺🇸Майкл Ммо

⏰18:00 🇷🇺Дарья Касаткина - 🇧🇪Грет Миннен

⏰19:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇬🇧Дэн Эванс

⏰20:00 🇷🇺Людмила Самсонова - 🇺🇸Мэдисон Киз

⏰20:00 🇬🇧Кэмерон Норри - 🇮🇹Маттео Арнальди

⏰21:00 🇷🇺Андрей Рублев - 🇨🇵Артур Риндеркнеш

⏰22:00 🇺🇦Элина Свитолина - 🇺🇸Джессика Пегула

⏰22:00 🇨🇭Стэн Вавринка - 🇮🇹Янник Синнер

⏰01:00 🇬🇧Кэти Бултер - 🇺🇸Пэйтон Стирнс

⏰01:00 🇨🇱Николас Ярри - 🇦🇺Алекс Де Минор

⏰02:00 🇩🇪Александр Зверев - 🇧🇬Григор Димитров

⏰02:00 🇹🇳Онс Жабер - 🇨🇿Мэри Бузкова

⏰04:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇦🇷Себастьян Баес

⏰05:00 🇷🇺Екатерина Александрова - 🇨🇿Маркета Вондрушова