Кырстя – Мухова: US Open 2023: прямая трансляция

Открытый чемпионат США по теннису 2023

В ночь с  5 на 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Сорана Кырстя (Румыния) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 6 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Сорана Кырстя — Каролина Мухова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Сорана Кырстя — Каролина Мухова: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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