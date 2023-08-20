Гауфф – Мухова: WTA Цинциннати 2023: Финал прямая трансляция

Western & Southern Open 2023

Сегодня 20 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет финальный матч женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Коко Гауфф (США) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 20 августа ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите Финал WTA Цинциннати: Коко Гауфф – Каролина Мухова на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир


 

Коко Гауфф – Каролина Мухова: прямой эфир Rus

 

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