Гауфф – Мухова: WTA Цинциннати 2023: Финал прямая трансляция

Сегодня 20 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет финальный матч женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Коко Гауфф (США) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 20 августа ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите Финал WTA Цинциннати: Коко Гауфф – Каролина Мухова на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир





Коко Гауфф – Каролина Мухова: прямой эфир Rus