Мирра Андреева – Вондроушова: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

28 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Маркета Вондроушова (Россия).

Начало прямого эфира 28 апреля ~ в 16:50 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Мирра Андреева – Маркета Вондроушова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Маркета Вондроушова: прямой эфир Rus

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