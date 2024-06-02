Синнер – Муте: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

Roland Garros 2024: прямая трансляция

2 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Корентен Муте (Франция). 

Начало прямого эфира 2 июня ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Корентен Муте – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Янник Синнер – Корентен Муте: прямой эфир Rus

 

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