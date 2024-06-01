Бивол – Зинад. Уайлдер – Чжилей: смотреть онлайн

1 июня 2024 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пройдет масштабный вечер бокса: Wilder vs. Zhang. Начало прямого эфира 1.06.2024 ~ в 21:30 по Московскому времени.
В рамках вечера бокса, пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в ринге встречаются: не имеющий поражений россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) в 8-й раз защищает свой пояс, от Малика Зинада (22-0, 16 KO) из Ливии, который заменил россиянина Артура Бетербиева, получившего травму.
В главном событии турнира, в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) в ринге встретятся самые яркие нокаутеры категории: бывший чемпион мира, американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) и Чжан Чжилеи (26-2-1, 21 KO) из Китая.
Кард турнира Wilder vs. Zhang:
Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) - Чжан Чжилеи (26-2-1, 21 KO)
Филип Хргович (17-0, 14 KO) - Дэниел Дюбуа (20-2, 19 KO)
Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) - Малик Зинад (22-0, 16 KO)
Рэймонд Форд (15-0-1, 8 KO) - Ник Болл (19-0-1, 11 KO)
Уилли Хатчинсон (17-1, 13 KO) - Крэйг Ричардс (18-3-1, 11 KO)
Хамза Шираз (19-0, 15 KO) - Остин Уильямс (16-0, 11 KO)
Бивол – Зинад. Уайлдер – Чжилей: прямой эфир
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