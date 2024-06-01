Андреева – Стернс: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

1 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Пейтон Стернс (США).

Начало прямого эфира 1 июня ~ в 14:40 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Мирра Андреева – Пейтон Стернс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

Результаты матчей от 31 мая Ролан Гаррос 2024:

🇺🇸 Коко Гауфф 6:2 6:4 🇺🇦 Даяна Ястремская

🇵🇱 Ига Швентек 6:4 6:2 🇨🇿 Мари Боузкова

🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 7:6 6:2 🇷🇺 Людмила Самсонова

🇹🇳 Онс Жабер 6:4 7:6 🇨🇦 Лейла Фернандес

🇷🇸 Ольга Данилович 0:6 7:5 7:6 🇭🇷 Донна Векич

🇨🇿 Маркета Вондроушова 6:1 6:3 🇫🇷 Хлоя Паке

🇩🇰 Клара Таусон 6:2 7:5 🇺🇸 София Кенин

🇷🇺 Анастасия Потапова 7:5 6:7 6:4 🇨🇳 Ван Синьюй

🇮🇹 Янник Синнер 6:4 6:4 6:4 🇷🇺 Павел Котов

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:4 7:6 6:3 🇺🇸 Себастьян Корда

🇮🇹 Маттео Арнальди 7:6 6:2 6:4 🇷🇺 Андрей Рублев

🇬🇷 Стефанос Циципас 6:3 6:3 6:1 🇨🇳 Чжан Чжичжэнь

🇫🇷 Корентен Муте 3:6 6:4 6:4 6:1 🇦🇹 Себастьян Офнер