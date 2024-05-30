Соболенко – Утидзима: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Арина Соболенко (Россия) и Моюка Утидзима (Япония).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Моюка Утидзима – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Моюка Утидзима – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

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