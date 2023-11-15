Алькарас – Рублев: Финал ATP 2023: прямая трансляция 15 ноября

Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 15 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 15 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Андрей Рублев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

 

Карлос Алькарас – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

 

Карлос Алькарас - Александр Зверев: видео обзор матча

 

 

📆Расписание трансляций на 15 ноября:
⏰16:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇪🇸Карлос Алькарас
⏰23:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇩🇪Александр Зверев

Комментарии ( 1 )
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Сергей Сергеев
3 часа назад

Александ Зверев уже помог Даниилу Медведеву в гонке АТП, обыграв Сегодня Андрей Рублев, может помочь и себе и Медведеву, обыграв Алькатраса)))
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