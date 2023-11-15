Алькарас – Рублев: Финал ATP 2023: прямая трансляция 15 ноября

Сегодня, 15 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 15 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Андрей Рублев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

Карлос Алькарас – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Карлос Алькарас - Александр Зверев: видео обзор матча

📆Расписание трансляций на 15 ноября:

⏰16:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇪🇸Карлос Алькарас

⏰23:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇩🇪Александр Зверев