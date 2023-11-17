Медведев – Алькарас: Финал ATP 2023: прямая трансляция 17 ноября

Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 17 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 17 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Карлос Алькарас – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Для выхода из группы Карлосу Алькарасу, нужна только победа (см таблицу), Даниил Медведев обеспечил выход из группы, но россиянину так же нужна победа, т.к такой сильный соперник в плей-офф Итогового турнира ATP 2023, не к чему, выгоден более слабый соперник, с которым Даниил может встретится в финале Nitto ATP Finals.

За выход из группы, борятся Александр Зверев и Карлос Алькарас, Андрей Рублев не имеет шансов на выход из группы, но всегда нужны очки ATP в итоговом рейтинге, а также призовые, которые в этом году составили  $15 миллионов.

 

Nitto ATP Finals 2023: турнирная таблица группового этапа, перед последним туром:

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

 

Карлос Алькарас - Даниил Медведев: прямой эфир Rus

 

 

📆Расписание трансляций на 17 ноября:
⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇪🇸Карлос Алькарас
⏰22:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇩🇪Александр Зверев

 

Итоговый турнир ATP 2023: День 5 - видео обзор матчей

 

Итоговый турнир ATP 2023: День 4 - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 1 )
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Олег Свитов
4 часа назад

Даниил в лучшей форме, чем Алькарас, нужно выигрывать, брать призовые, очки и отправлять Алькатраса 😊 домой.
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