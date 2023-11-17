Медведев – Алькарас: Финал ATP 2023: прямая трансляция 17 ноября

Сегодня, 17 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 17 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Карлос Алькарас – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Для выхода из группы Карлосу Алькарасу, нужна только победа (см таблицу), Даниил Медведев обеспечил выход из группы, но россиянину так же нужна победа, т.к такой сильный соперник в плей-офф Итогового турнира ATP 2023, не к чему, выгоден более слабый соперник, с которым Даниил может встретится в финале Nitto ATP Finals.

За выход из группы, борятся Александр Зверев и Карлос Алькарас, Андрей Рублев не имеет шансов на выход из группы, но всегда нужны очки ATP в итоговом рейтинге, а также призовые, которые в этом году составили $15 миллионов.

Nitto ATP Finals 2023: турнирная таблица группового этапа, перед последним туром:

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

Карлос Алькарас - Даниил Медведев: прямой эфир Rus

📆Расписание трансляций на 17 ноября:

⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇪🇸Карлос Алькарас

⏰22:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇩🇪Александр Зверев

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