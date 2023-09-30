Медведев – Де Минаур: ATP Пекин 2023: прямая трансляция 30 сентября

ATP China Open 2023 видео онлайн

Сегодня 30 сентября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч 1/8 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Начало прямого эфира 30 сентября ~ в 09:40 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Даниил Медведев – Алекс де Минаур, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Алекс де Минаур: Highlights

 

Даниил Медведев – Алекс де Минаур: трансляция Rus

 

Даниил Медведев, Андрей Рублев: видео обзор 1 круга

 

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