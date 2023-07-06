Кудерметова – Вондрушева: Уимблдон 2023: прямая трансляция 6 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Сегодня 6 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Вероника Кудерметова – Маркета Вондроушова в прямом эфире и в записи!

 

Кудерметова – Вондрушева: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 6 июля

 

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