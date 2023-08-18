Соболенко – Онс Жабер: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция 19 августа

Western & Southern Open 2023

В ночь с 18 на 19 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Онс Жабер (Тунис) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 19 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Арина Соболенко – Онс Жабер на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Онс Жабер – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

Дарья Касаткина — Арина Соболенко: Highlights 1/8 финала


 

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