Алькарас – Хуркач: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 19 августа

Сегодня 19 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Хуберт Хуркач (Польша).

Начало прямого эфира 19 августа ~ в 00:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Цинциннати: Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач: прямой эфир Rus