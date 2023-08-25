Аль-Фатех — Аль-Наср: видео трансляция

25 августа 2023 года, на стадионе «принца Абдуллы бин Джалави» в городе Эль-Хаса, Саудовская Аравия, пройдет важный матч 3 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу, на поле встречаются: ФК "Аль-Фатех" (Эль-Хаса) и команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" (Эр-Рияд).

Начало прямого эфира 25 августа в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Фатех — Аль-Наср в прямом эфире на русском языке и в записи!

Аль-Фатех — Аль-Наср: видео обзор матча

Аль-Фатех — Аль-Наср: трансляция Rus