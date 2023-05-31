Аль-Наср – Аль-Фатех: прямая трансляция 31 мая 2023

31 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", пройдет матч 30 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии: команда Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает ФК Аль-Фатех (Эль-Хаса).

В турнирной таблице Премьер-Лиги, Аль-Наср занимает 2 место, Аль-Фатех идет на 6 месте в Чемпионате Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 31 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср – Аль-Фатех в прямом эфире и в записи!

Аль-Наср – Аль-Фатех: прямой эфир

Аль-Наср – Аль-Фатех: трансляция