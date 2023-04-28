Аль-Наср – Аль-Раид: Прямая трансляция 28 апреля 2023

28 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", пройдет матч 24 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии: команда Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает команду Аль-Раид (Бурайда).

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Наср занимает 2 место, Аль-Раид идет на 11 месте в Чемпионате Саудовской Аравии.
Начало прямого эфира 28 апреля в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср – Аль-Раид в прямом эфире и в записи!

 

Аль-Наср – Аль-Раид: Highlights

 

Аль-Наср – Аль-Раид: 24 тур - трансляция

 

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