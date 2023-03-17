Формула-1 Саудовская Аравия 2023. Квалификация: смотреть онлайн

18 марта 2023 года, в г. Джидда на городской трассе Джидда Корниш, пройдет Квалификация второго этап чемпионата мира 2023: Гран-при Саудовской Аравии 2023, который завершится гонкой 19 марта. 18 марта в 16:30 по московскому времени, начнется прямая трансляция Третьей практики, затем в 20:00 мск - смотрите прямую трансляцию - Квалификация.

Начало прямого эфира 18 марта в 16:30 и 20:00 мск, смотрите Формула-1 Саудовская Аравия 2023, в прямом эфире и в записи! Гонка состоится в 19 марта, воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Трансляция: Формула-1 Саудовская Аравия. Практика 3

Трансляция: Формула-1 Саудовская Аравия. Квалификация