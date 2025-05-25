Формула 1 Гран-при Монако 2025: Гонка прямая трансляция

Гонка Формула 1 Гран-при Монако 2025: видео онлайн25 мая 2025 года, в княжестве Монако, на городской трассе Монте-Карло, пройдет престижная автогонка Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025, 8 этап чемпионата мира Формулы-1 2025.

Начало прямого эфира Гонка Гран-при Монако 2025 25 мая в 16:00 по московскому времени. Смотрите Гонка Grand Prix de Monaco 2025, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Длина трассы Монте-Карло составляет 3 337 метров, которая используется с 1929 года и проложена по дорогам общего пользования, но победа в Гран-при Монако, считается одной из самых престижных в Формулы-1 и в мировых автогонках.

 

Трасса Формула 1 Гран-при Монако:

 

Перед началом гонки Гран-при Монако 2025, 1 позицию в Кубке конструкторов Формулы 1, занимает британская команда «Макларен», на счету которой 279 очков. На втором месте находится немецкий коллектив «Мерседес», у которого 147 баллов, 3-ю строчку занимает австрийская команда «Ред Булл» со 131 баллами.

 

Гонка Гран-при Монако 2025: прямой эфир Rus

 

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Формула 1 Гран-при Монако 2025: квалификация видео Rus

 

 

Результаты квалификации Гран-при Монако 2025

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,954
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,109
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,175
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,428
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,969
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,970
8. Эстебан Окон («Хаас») +0,988
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,175
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,259

Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс («Уильямс»)
12. Юки Цунода («Ред Булл»)
13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
14. Джордж Расселл («Мерседес»)
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Выбыли после первого сегмента:
16. Габриэл Бортолето («Заубер»)
17. Оливер Бермэн («Хаас»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Франко Колапинто («Альпин»)

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