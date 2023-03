UFC 286 прямая трансляция

18 марта 2023 года, в Лондоне, Англия, на 23 000 стадионе «O2 Arena», состоится грандиозный турнир UFC 286 Edwards vs Usman 3, начало турнира 18 марта в 22:30 по московскому времени.

Во втором по значимости поединке, пройдет бой топовых легковесов: звездный Джастин Гейджи (23–4) сразится с набравшим хорошую форму Рафаэлем Физиевым (12–1).

В главном событии UFC 286, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона в полусреднем весе (71.1 кг): британец Леон Эдвардс (20-3 1) защищает титул от бывшего чемпиона категории, нигерийца с паспортом США - Камару Усмана (20-2).

Кард UFC 286 Edwards - Usman 3:

Основной кард

Леон Эдвардс vs Камару Усман

Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев

Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена

Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл

Марвин Веттори vs Роман Долидзе

Предварительный кард

Джек Шор vs Макван Амирхани

Крис Данкан vs Омар Моралес

Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз

Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо

Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос

Кристиан Данкан vs Душко Тодорович

Джейк Хадли vs Малколм Гордон

Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина

Джай Герберт vs Людовит Клайн

