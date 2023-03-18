СКА – Торпедо: КХЛ прямая трансляция 18 марта 2023

18 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет 2 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: СКА (Санкт-Петербург) принимает Торпедо (Нижний Новгород). Счет в серии 1:0 в пользу СКА.

Начало прямого эфира 18 марта в 16:45 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч СКА – Торпедо НН в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

Предлагаем вашему вниманию 1 матч соперников:

СКА – Торпедо: 1/2 КХЛ 2023 - онлайн видео

 

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