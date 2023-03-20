Торпедо – СКА: КХЛ прямая трансляция 20 марта 2023

20 марта в Нижнем Новгороде стадионе КРК «Нагорный», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет 3 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: Торпедо (Нижний Новгород) принимает СКА (Санкт-Петербург). Счет в серии 0:2 в пользу СКА.

Начало прямого эфира 20 марта в 19:15 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Торпедо НН – СКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

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СКА – Торпедо НН: 1/2 КХЛ - видео 2 матч

 

СКА – Торпедо: 1/2 КХЛ - видео 1 матч

 

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