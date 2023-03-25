ЦСКА – Локомотив: КХЛ прямая трансляция 25 марта 2023

25 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет 5 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: "ЦСКА" (Москва) принимает "Локомотив" (Ярославль). Перед началом встречи, счет в серии 3:1 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 25 марта в 16:55 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч ЦСКА – Локомотив в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

Локомотив – ЦСКА: 1/2 КХЛ 2023 - видео 4 матч

 

Локомотив – ЦСКА: 3 матч - лучшие моменты

 

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