ЧМ по боксу 2023. Женщины - Финалы: Прямая трансляция 25 марта

25 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия) состоятся финальные поединки 13-го чемпионата мира по боксу среди женщин. На турнире выступают 🇷🇺 российские и белорусские спортсменки под своими национальными флагами. Россиянка Наталия Сычугова в весовой категории до 63 кг, вышла в финал ЧМ по боксу 2023. Диана Пятак (Россия), в 1/2 финала уступила марокканке Хадиджи Марди, и завоевала бронзовую медаль.

Начало прямого эфира из Индии 25 марта в 16:20 по московскому времени.

 

ЧМ по боксу 2023. Женщины - Финалы: взвешивание

 

Предлагаем вашему вниманию:

 

 

 

Последние события:

Опрос о боксе:

Кто лучший боксер всех времен?

Похожие материалы ММА / Бокс

AMC Fight Nights 107 смотреть онлайн

20 декабря 2021 года, в столице Беларусии - Минске проходил турнир AMC Fight Nights 107 Минский рубеж. В главном поединке события, состоялся бой в полусреднем весе: россиянин Алексей Махно (25-7) сразится с Русланом…

AMC Fight Nights 106 смотреть онлайн

27 ноября 2021 года, в Сыктывкаре (Россия) проходил турнир в честь 100 летия республики Коми - AMC Fight Nights 106. Главным событием AMC Fight Nights 106 станет бой в тяжелом весе: Александр Емельяненко (28-8-1)…

Bellator 270 прямая трансляция

С 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине, Ирландия, пройдет турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало прямого эфира 5.11.2021 в 21-00 msk. В…