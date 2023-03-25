ЧМ по боксу 2023. Женщины - Финалы: Прямая трансляция 25 марта

25 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия) состоятся финальные поединки 13-го чемпионата мира по боксу среди женщин. На турнире выступают 🇷🇺 российские и белорусские спортсменки под своими национальными флагами. Россиянка Наталия Сычугова в весовой категории до 63 кг, вышла в финал ЧМ по боксу 2023. Диана Пятак (Россия), в 1/2 финала уступила марокканке Хадиджи Марди, и завоевала бронзовую медаль.

Начало прямого эфира из Индии 25 марта в 16:20 по московскому времени.

ЧМ по боксу 2023. Женщины - Финалы: взвешивание

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