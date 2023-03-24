Медведев – Карбальес Баэна: Майами 2023: прямая трансляция 25 марта

25 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/32 финала турнира  ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Начало прямого эфира 25 марта ~ с 18:00 до 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Медведев – Карбальес Баэна в прямом эфире и в записи!

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию, предыдущий матч соперников:

Медведев – Карбальес Баэна: Australian Open 

 

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