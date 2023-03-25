UFC: Куницкая - Холм. Вера - Сэндхаген: прямая трансляция 26 марта

В ночь с 25 на 26 марта 2023 года, в Сан-Антонио (США) состоится турнир UFC on ESPN: Vera vs. Sandhagen, так же известный, как UFC San Antonio. Начало прямой трансляции 26 марта в 02-00 по московскому времени.
В со-главном поединке, после длительного перерыва, россиянка Яна Куницкая (14-6 1) возвращается в октагон, где соперницей стала легендарная американка, экс чемпионка UFC - Холли Холм (14-6).
В главном поединке события UFC Сан-Антонио, пройдет бой топовых бойцов в легчайшем весе: N 3 рейтинга категории - эквадорец Марлон Вера (20-7-1) сразится с 4 номером - американцем Кори Сэндхэгеном (15-4).
Кард / бои UFC Fight Night Vera vs. Sandhagen:
Основной кард
Легчайший вес: Марлон Вера – Кори Сэндхаген
Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Яна Куницкая
Полулегкий вес: Линго Остин – Нэйт Ландвер
Средний вес: Чиди Нджокуани – Альберт Дураев
Женщины, наилегчайший вес: Андреа Ли – Мэйси Барбер
Предварительный кард
Полулегкий вес: Дэниэл Пинеда – Такер Лутц
Полулегкий вес: Стивен Питерсон – Лукас Александр
Полусредний вес: Тревин Джайлс – Престон Парсонс
Наилегчайший вес: Алекс Перес – Манель Кейпе
Наилегчайший вес: Карлос Вергара – Даниэл Ласерда
Легкий вес: Мануэль Торрес – Трей Огден
Наилегчайший вес: Винисиус Сальвадор – Виктор Альтамирано
Женщины, легчайший вес: Хейли Коуэн – Тамирес Видал
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