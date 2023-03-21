ATP 1000. Майами 2023: теннис смотреть онлайн

С 19 марта по 2 апреля 2023 года в Майами (США) пройдет престижный теннисный турнир Мирового тура ATP серии Мастерс 1000: Miami Open 2023 или Открытый чемпионат Майами, с призовым фондом по $ 8 800 000 у мужчин и у женщин.

В турнире ATP 1000. Майами 2023 примут участие 12 россиян, мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, - в основной сетке, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Александр Шевченко, начинают турнир через квалификацию.

Женская команда россиянок на Miami Open 2023: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Евгения Родина, Эрика Андреева.

Не примет участие в Майами Новак Джокович, который снялся с турнира, т.к Серба просто не пустили в США, пропустит турнир и Рафаэль Надаль, из-за травмы.

Сетка матчей в Miami Open 2023, состоит из 96 теннисистов и составляет семь кругов, главными претендентами на победу в ATP 1000. Майами, стали: Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Даниил Медведев, Хуберт Хуркач, Янник Синнер, Андрей Рублев.

Начало прямых трансляций ATP Майами 2023 с 22 марта с 18-00 по московскому времени.

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