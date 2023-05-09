ATP 1000. Рим 2023: смотреть онлайн теннис

С 9 по 21 мая 2023 года в Риме (Италия) пройдет престижный, объединённый, женский и мужской грунтовый теннисный турнир Мирового тура ATP серии Мастерс 1000: Rome Masters или Internazionali BNL d'Italia или Открытый чемпионат Италии, с призовым фондом $ 11 200 000: 7,7 млн в ATP и € 3,57 млн в WTA 1000. Рим 2023.
В турнире ATP 1000. Рим 2023, как и всегда примут участие звезды тенниса, выступят и россияне, мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, - в основной сетке, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов, начинают турнир через квалификацию.
Среди россиянок, в основной сетке WTA 1000. Рим 2023, выступят Дарья Касаткина (8 номер песева), Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Потапова (24), Анастасия Павлюченкова - защищенный рейтинг.
Расписание матчей ATP 1000 Rome Masters 2023 (мск)
10 мая, среда
Первый круг. Начало матчей в 12:00
11 мая, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:00
12 мая, пятница
Второй круг. Начало матчей в 12:00
13 мая, суббота
Третий круг. Начало матчей в 12:00
14 мая, воскресенье
Третий круг. Начало матчей в 12:00
15 мая, понедельник
Четвертый круг. Начало матчей в 12:00
16 мая, вторник
Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 12:00
17 мая, среда
Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 14:00
19 мая, пятница
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:00
20 мая, суббота
Финал. Начало в 20:00
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