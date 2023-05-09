ATP 1000. Рим 2023: смотреть онлайн теннис

С 9 по 21 мая 2023 года в Риме (Италия) пройдет престижный, объединённый, женский и мужской грунтовый теннисный турнир Мирового тура ATP серии Мастерс 1000: Rome Masters или Internazionali BNL d'Italia или Открытый чемпионат Италии, с призовым фондом $ 11 200 000: 7,7 млн в ATP и € 3,57 млн в WTA 1000. Рим 2023.

В турнире ATP 1000. Рим 2023, как и всегда примут участие звезды тенниса, выступят и россияне, мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, - в основной сетке, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов, начинают турнир через квалификацию.

Среди россиянок, в основной сетке WTA 1000. Рим 2023, выступят Дарья Касаткина (8 номер песева), Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Потапова (24), Анастасия Павлюченкова - защищенный рейтинг.

Расписание матчей ATP 1000 Rome Masters 2023 (мск)

10 мая, среда

Первый круг. Начало матчей в 12:00

11 мая, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

12 мая, пятница

Второй круг. Начало матчей в 12:00

13 мая, суббота

Третий круг. Начало матчей в 12:00

14 мая, воскресенье

Третий круг. Начало матчей в 12:00

15 мая, понедельник

Четвертый круг. Начало матчей в 12:00

16 мая, вторник

Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 12:00

17 мая, среда

Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 14:00

19 мая, пятница

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:00

20 мая, суббота

Финал. Начало в 20:00

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