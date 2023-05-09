Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямая трансляция 9 мая

Сегодня 9 мая, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", пройдет 1-й матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Королевский клуб Реал (Испания, Мадрид) принимает Манчестер Сити (Манчестер, Англия). Начало матча 9 мая в 22:00 по московскому времени.

К 9 мая, Манчестер Сити находится на 1 месте в АПЛ, Реал Мадрид занимает 3-ю строчку в Ла Лиге. На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.

Состав команд:

Реал Мадрид:

Тибо Куртуа

Даниэль Карвахаль

Антонио Рюдигер

Давид Алаба

Эдуарду Камавинга

Федерико Вальверде

Тони Кроос

Лука Модрич

Родриго

Карим Бензема

Винисиус Жуниор Манчестер Сити:

Эдерсон

Кайл Уолкер

Рубен Диаш

Мануэль Аканджи

Джон Стоунз

Родриго Эрнандес

Бернарду Силва

Кевин Де Брёйне

Илкай Гюндоган

Джек Грилиш

Эрлинг Холанд Официальный плеер: Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямой эфир