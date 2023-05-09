Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямая трансляция 9 мая

Сегодня 9 мая, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", пройдет  1-й матч  1/2 финала Лиги чемпионов. Королевский клуб Реал (Испания, Мадрид) принимает Манчестер Сити (Манчестер, Англия). Начало матча 9 мая в 22:00 по московскому времени. 

К 9 мая, Манчестер Сити находится на 1 месте в АПЛ, Реал Мадрид занимает 3-ю строчку в Ла Лиге. На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.

 

Состав команд:

Реал Мадрид:
Тибо Куртуа
Даниэль Карвахаль
Антонио Рюдигер
Давид Алаба
Эдуарду Камавинга
Федерико Вальверде
Тони Кроос
Лука Модрич
Родриго
Карим Бензема
Винисиус Жуниор		Манчестер Сити:
Эдерсон
Кайл Уолкер
Рубен Диаш
Мануэль Аканджи
Джон Стоунз
Родриго Эрнандес
Бернарду Силва
Кевин Де Брёйне
Илкай Гюндоган
Джек Грилиш
Эрлинг Холанд

 

Официальный плеер:

Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямой эфир

 

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