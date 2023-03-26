Александрова – Бенчич: WTA Майами 2023: прямая трансляция 26 марта

26 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/16 финала турнира WTA 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Начало прямого эфира 26 марта в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч Екатерина Александрова - Белинда Бенчич в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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Александрова – Бенчич | Charleston Semifinal

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