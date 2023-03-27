Локомотив – ЦСКА: КХЛ прямая трансляция 27 марта 2023

27 марта в Ярославле на стадионе УКРК «Арена 2000», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет 6 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: "Локомотив" (Ярославль) против "ЦСКА" (Москва). Перед началом встречи, счет в серии 3:2 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 27 марта в 19:30 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Локомотив – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Предлагаем вашему вниманию:

Локомотив – ЦСКА: 1/2 КХЛ 2023 - видео 5 матч

Локомотив – ЦСКА: 1/2 КХЛ 2023 - видео 4 матч