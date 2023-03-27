Формула-1: Австралия 2023: смотреть онлайн прямой эфир

Гран-при Австралии пройдет с 31 марта по 2 апреля 2023 года. 37-й Гран-при Формулы-1 Австралии, пройдет в Мельбурне на трассе «Автодром Альберт-Парк». Гонка составит 58 кругов, что составит 306.124 км.
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1 апреля в 07:55 мск: Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
2 апреля в 07:55 мск: Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка
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