Хачанов – Лехечка: Майами 2023: прямая трансляция 27 марта

27 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 3-го раунда или 1/16 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Иржи Лехечка (Чехия).

Начало прямого эфира 27 марта ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Карен Хачанов — Иржи Лехечка в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

ATP 1000. Майами 2023: теннис прямой эфир

Карен Хачанов - Иржи Лехечка: прямой эфир

Хачанов - Лехечка: трансляция