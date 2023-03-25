Хачанов – Этчеверри: Майами 2023: прямая трансляция 25 марта

25 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/32 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). Отметим, что в 1/64 финала аргентинец вчистую переиграл россиянина Павла Котова.

Начало прямого эфира 25 марта ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч Карен Хачанов — Томас М. Этчеверри в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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