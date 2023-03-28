Хачанов – Циципас: Майами 2023: прямая трансляция 28 марта

28 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/8 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 28 марта ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Карен Хачанов – Стефанос Циципас в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Предлагаем вашему вниманию, предыдущий матч соперников:

Карен Хачанов v Стефанос Циципас - ATP Роттердам

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