Локомотив – ЦСКА: прямая трансляция 21 марта 2023

21 марта в Ярославле на стадионе УКРК «Арена 2000», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Запад", пройдет 3 матч соперников плей-офф в 1/2 финала: "Локомотив" (Ярославль) принимает "ЦСКА" (Москва). Перед началом встречи, счет в серии 0:2 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 21 марта в 19:15 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Локомотив – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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