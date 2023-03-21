Адмирал – Ак Барс: прямая трансляция 22 марта 2023

22 марта в Владивостоке на стадионе «Фетисов Арена», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Восток", пройдет 4 матч соперников плей-офф 1/2 финала: "Адмирал" (Владивосток) принимает "Ак Барс" (Казань). Перед началом матча, счет в серии 1:2 в пользу Ак Барс.

Начало прямого эфира 22 марта в 12:25 по московскому времени. Смотрите матч Адмирал – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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