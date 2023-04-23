ЦСКА – Ак Барс: Финал КХЛ - 4 матч: смотреть онлайн 23 апреля

Сегодня 23 апреля 2023 в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», пройдет 4-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются, победитель Западной конференции "ЦСКА" (Москва) против "Ак Барс" (Казань) победителя конференции "Запад". Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 23 апреля в 16:25 по московскому времени. Смотрите четвертый финальный матч ЦСКА – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

ЦСКА – Ак Барс: 4 матч - видео обзор

ЦСКА – Ак Барс: 3 матч видео обзор