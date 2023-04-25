Ак Барс – ЦСКА: онлайн трансляция 25 апреля 2023

25 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», пройдет 5-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются, победитель Восточной конференции "Ак Барс" (Казань) принимает "ЦСКА" (Москва) - победителя конференции "Запад". Счет в серии 1:3 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 25 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите второй финальный матч Ак Барс – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Ак Барс – ЦСКА: прямой эфир 5 матч

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